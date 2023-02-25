Вафельний торт за новим рецептом: три інгредієнти і 1,5 кг смакоти

Вафельний тортик - смакота, знайома нам з дитинства. Складно уявити інший домашній десерт, який так само легко і просто готувати. Пропонуємо вам рецепт, з яким ви отримаєте цілих 1,5 кілограма торта.

Способом приготування поділилися на YouTube каналі Просто і смачно.

Складники: варене згущене молоко - 1 кг

йогурт (без наповнювача) - 0,5 л

вафлі для тортів (круглі) - 1 уп. Покрокове приготування У глибокій тарілці змішайте варене згущене молоко з йогуртом до однорідної маси. Йогурт додасть кремові особливого смаку. Щедро перемастіть вафлі нашим кремом одну за одною. Верхню мастити не треба. Залиште тортик настоятися протягом кількох годин. Вафельний тортик за найпростішим рецептом готовий! Завдяки йогурту вафлі будуть прекрасно просочені, а смак дуже ніжний, адже крему в торті більше, аніж вафель!