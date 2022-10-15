В'язали майже у всіх країнах: у Чернігові розгорнули найбільший прапор України та встановили рекорд

Довжина прапора - 30 м 54 см, ширина - 20 м 20 см.

В'язали прапор приблизно 350 жінок з усієї України та з-за кордону протягом чотирьох місяців.

Таку ідею запропонували учасниці благодійного фонду "Чарівниці добра". Вони хотіли зв'язати пледи у жовто-блакитних кольорах для дітей з інтернатів та дитбудинків. Однак, згодом вирішили зшити їх у прапор.

"В'язав кожен - - хтось квадратик, хтось плед, і почали нам надсилати. В'язала вся Україна, окрім Криму, на жаль. До нас ще пледи приходили з Польщі, Італії, Франції, Німеччини й навіть Канади", - розповіла учасниця фонду Анна Рибалко.

Анна Рибалко розповіли, як вони в'язали прапор (suspilne.media)

За словами учасниці Олени Савичевої, передавали в'язані клаптики для прапора навіть з окупованих територій.

Зокрема, дівчина з Херсонської області передавала через волонтерів і вона зашила квадрати для прапора у чоловічу майку, майку зашила у наволочку. Все тому, щоб окупанти нічого не знайшли.

За словами експерта Національного реєстру рекордів Віталія Зоріна, рекордів України, присвячених державному прапору, дуже багато. Але саме в Чернігові змогли встановити ще один.

У Чернігові розгорнули найбільший в’язаний прапор України (suspilne.media)

Також його хочуть зважити та зафіксувати ще один рекорд України на найважчий прапор, адже він важить понад 200 кг.

Окрім того, його хочуть розділити на частини та зробити менший прапор, який залишать у Чернігові. З решти тканини зроблять пледи. Частину з них передадуть дітям з різних регіонів України: родинам ВПО та в інтернати. Іншу частину продадуть та гроші підуть на потреби ЗСУ.