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Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине и установили национальный рекорд (фото)

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Львов, Понедельник 05 сентября 2022 10:38
Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине и установили национальный рекорд (фото) Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове установили рекорд - сплели самую большую маскировочную сетку в Украине, площадью 2,2 тыс. кв. м. В частности, это сделали за два дня более двух тысяч человек.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Общий размер сетки - 2208 метров квадратных.

"Этот подвиг зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины", - отметил чиновник.

По его словам, к плетению во Львовском дворце искусств присоединились 2059 человек. Самому младшему участнику акции - всего три недели, а самому старшему - 84 года.

Также он отметил, что это важная помощь для украинских воинов. Все потому, что сетки, особенно сплетенные руками, помогают ВСУ быть незаметными для оккупантов.

"Благодарен всем, кто присоединился. Люди, вы - невероятные! Мы точно победим!"- добавил Козицкий.

Добавим, что рекорд зафиксировал эксперт Национального реестра рекордов Павел Горишевский.

Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине и установили национальный рекорд (фото)Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине и установили национальный рекорд (фото)Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине и установили национальный рекорд (фото)

Во Львове сплели самую большую маскировочную сетку в Украине (t.me/kozytskyy_maksym_official)

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