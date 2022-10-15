Вязали почти во всех странах: в Чернигове развернули самый большой флаг Украины и установили рекорд

Длина флага - 30 м 54 см, ширина - 20 м 20 см.

Связали флаг около 350 женщин со всей Украины и из-за границы в течение четырех месяцев.

Такую идею предложили участницы благотворительного фонда "Волшебницы добра". Они хотели связать пледы в желто-голубых цветах для детей из интернатов и детдомов. Однако впоследствии решили сшить их во флаг.

"Вязал каждый - кто квадратик, кто плед, и начали нам присылать. Вязала вся Украина, кроме Крыма, к сожалению. К нам еще пледы приходили из Польши, Италии, Франции, Германии и даже Канады", - рассказала участница фонда Анна Рыбалко.

Анна Рыбалко рассказали, как они вязали флаг (suspilne.media)

По словам участницы Елены Савичевой, передавали вязаные кусочки для флага даже с оккупированных территорий.

В частности, девушка из Херсонской области передавала через волонтеров и зашила квадраты для флага в мужскую майку, майку зашила в наволочку. Все потому, чтобы оккупанты ничего не нашли.

По словам эксперта Национального реестра рекордов Виталия Зорина, рекордов Украины, посвященных государственному флагу, очень много. Но именно в Чернигове удалось установить еще один.

В Чернигове развернули самый большой вязаный флаг Украины (suspilne.media)

Также его хотят взвесить и зафиксировать еще один рекорд Украины на самый тяжелый флаг, ведь он весит более 200 кг.

Кроме того, его хотят разделить на части и сделать меньший флаг, который оставят в Чернигове. Из остальной ткани сделают пледы. Часть из них будут передана детям из разных регионов Украины: семьям ВПЛ и в интернаты. Другую часть продадут, и деньги пойдут на нужды ВСУ.