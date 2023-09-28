"В Україні гинуть люди". У популярному серіалі "Ранкове шоу" усю серію присвятили Маріуполю

У третьому сезоні популярного американського серіалу "Ранкове шоу", що розповідає про світ телебачення без прикрас, четверту серію присвятили війні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на 4 серію серіалу.
Так, у четвертій серії, яка вийшла 27 вересня, Алекс Леві (Різ Візерспун) отримує завдання здобути контакт того, хто може показати обстріл Маріуполя Росією.
"Припини, я розважаю рекламодавців, поки в Україні гинуть люди", - в одній із реплік каже Алекс Леві.
Після цього у серії показується фотограф, який знаходиться у Маріуполі. Він каже героїні, що росіяни не лише бомбардують місто, а й розстрілюють людей на вулицях.
Алекс Леві отримує завдання знайти фотографа в Маріуполі (Скріншот)
Фотограф знаходиться в Маріуполі і розповідає про жахіття там (Скріншот)
"Ранкове шоу" - це серіал про життя журналістів, які фактично проживають на одному з наймасштабніших каналів Америки UBA.
Успіх, самовпевненість, професіоналізм та невдача - синоніми, якими живе головна героїня Алекс Леві.
А ось девіз Бредлі Джексон – це справедливість будь-якими шляхами. Вона молода, амбітна і вважає, що люди важливіші за систему. Саме з її кар'єрного стрибка успішна Алекс дізналася, що таке втрачати роботу.
Раніше ми писали, що зірка серіалу "Кріпосна" заявила про готовність йти на фронт.