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"В Україні гинуть люди". У популярному серіалі "Ранкове шоу" усю серію присвятили Маріуполю

У серіалі "Ранкове шоу" присвятили серію війні в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У третьому сезоні популярного американського серіалу "Ранкове шоу", що розповідає про світ телебачення без прикрас, четверту серію присвятили війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на 4 серію серіалу.

Що показали у серіалі

Так, у четвертій серії, яка вийшла 27 вересня, Алекс Леві (Різ Візерспун) отримує завдання здобути контакт того, хто може показати обстріл Маріуполя Росією.

"Припини, я розважаю рекламодавців, поки в Україні гинуть люди", - в одній із реплік каже Алекс Леві.

Після цього у серії показується фотограф, який знаходиться у Маріуполі. Він каже героїні, що росіяни не лише бомбардують місто, а й розстрілюють людей на вулицях.

Алекс Леві отримує завдання знайти фотографа в Маріуполі (Скріншот)

Фотограф знаходиться в Маріуполі і розповідає про жахіття там (Скріншот)

Про що серіал "Ранкове шоу"

"Ранкове шоу" - це серіал про життя журналістів, які фактично проживають на одному з наймасштабніших каналів Америки UBA.

Успіх, самовпевненість, професіоналізм та невдача - синоніми, якими живе головна героїня Алекс Леві.

А ось девіз Бредлі Джексон – це справедливість будь-якими шляхами. Вона молода, амбітна і вважає, що люди важливіші за систему. Саме з її кар'єрного стрибка успішна Алекс дізналася, що таке втрачати роботу.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Кріпосна" заявила про готовність йти на фронт.

До речі, "Гру в кальмара" проведуть у реальному житті.

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