В Украине подорожает российский автогаз: "убивает" машины

В Украине может подорожать автогаз, который в основном импортируется зи Российской Федерации. Его цена повысится на 2 гривны. В то же время стоимость бензина должна снизиться на 2,5 гривны.

Народные депутаты ожидают, что это будет возможно в случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на горючее". Документ уже подан в Верховную Раду.

Эксперты отмечают, что инициатива не только пополнит бюджет (до 5 миллиардов гривен в год), но и позволит Украине стать энергетически независимой от РФ. Об этом передает ТСН.

Дело в том, что в настоящее время около 2/3 потребляемого в Украине автогаза - из России. По данным за 2020 года количество потребленного автомобильного газа превысила потребление бензина.

При этом существует также и важная экологическая составляющая, ведь импортируемый российский газ не предназначен для автомобилей и может быть опасным для машин.

По словам энергетического эксперта Дмитрия Марунича, газ из РФ на украинских АЗС не предназначен для сжигания в двигателях, так как его лучше использовать в котлах и плитках.

"Этот газ может иметь негативные последствия для двигателей и топливной системы автомобилей", - объяснил он.

Об угрозе для машин содержания сжиженного газа из РФ также рассказал и.о. первого заместителя председателя правления ПАО "Укртатнафта" Руслан Ляпка.

Он обратил внимание на параметры качества российского сжиженного газа, которым заправляют авто.

Согласно Техническим регламентам Украины относительно требований к топливу, требований Евро-5, содержание серы в топливе должно быть не более 10 мг/кг (ppm) - молекул серы на миллион молекул бензина. В то же время в автогазе из РФ в 5 раз больше вредных соединений.

Кроме того, двигатель, работающий на топливе, содержащем большое количество серы, получает повышенный износ деталей, вызванный в результате коррозии. Повышенное содержание серы в топливе уменьшает срок службы моторного масла, катализатора и сажевого фильтра, так как увеличиваются отложения и нагар.

Ранее сообщалось, что в Украине автомобилистам придется заплатить еще один налог - законопроекте №4101 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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