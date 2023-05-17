"В різних світах живемо": українська поп-зірка вперше розповіла про батька з Росії

Відома українська співачка MamaRika вперше розповіла про батька, який живе в Росії. Вона заявила, що чоловік піддався пропаганді.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube.
Відомо, що мама співачки живе у Польщі, а батько - в Росії. Зірка зрідка з ним спілкується. До того ж тема війни в них - табу.
"У мене прекрасний батько, ми спілкуємося. Рідко дуже, але спілкуємося. Я маю одного батька, і я приймаю його таким, яким він є. У нас все окей. Просто в мене специфічна історія, ми не бачимося роками з очевидних причин. Ми в різних світах живемо, от і все", - сказала MamaRika.
MamaRika розповіла про батька з Росії (скриншот)
Також вона зазначила, що не знає, чи взагалі колись побачить батька через війну.
Чоловік хвилюється і за доньку, і за онука Давида, але вони "обмежуються людськими стосунками" й не говорять про війну.
Зокрема, співачка добре знає, як сильно телевізор впливає на росіян, адже колись давно їздила туди в гості.
"Він просто живе там, і цим все сказано. Він уже підстаркуватий дідусь. Він в адекваті настільки, наскільки може бути людина, яка все життя прожила там. Ми ці теми ніколи не піднімаємо. Якщо він навіть пробував, то я відрізала і сказала, що ми або спілкуємося про нас, або не спілкуємося взагалі", - додала співачка.
Вона зазначила, що спілкуються вони вкрай рідко, частіше з метою показати онука..
Ще одна причина, через яку артистка час від часу зв'язується з батьком з Росії - це 90-річна бабуся, яка її виховувала. MamaRika зазначила, що це дуже близька для неї людина.
Раніше MamaRika розповідала про серйозні проблеми зі здоров'ям.
Також співачка повідомляла про труднощі, які пережила під час концертів у Європі.