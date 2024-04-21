UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"В очах Хоробрих - мужність і відвага". Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

Ці чоловіки стоять на захисті нашої країни (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував незвичайну підбірку з фото від служб зв'язків з громадськістю 66 ОМБр та 120 ОБрТрО. На них можна побачити очі тих людей, які захищають нас на фронті від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Генштаб поділився у Facebook.

Фото українських військових, які варто побачити

"Очі можуть дуже багато розповісти про людину, адже є справжнім дзеркалом її душі. В очах Хоробрих - мужність і відвага, любов до своїх рідних і ненависть до ворога, який прийшов на нашу землю", - зазначили у Генштабі.

"Та найважливіше - впевненість у власних силах і своїх побратимах", - додається у дописі.

Українські військові (підбірка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

На фото ви можете побачити очі наших військових, які щодня виборюють перемогу. Ці люди втомлені від виснажливих боїв.

Але вони, підкреслює Генштаб, не мають і тіні сумніву в майбутній перемозі.

Захисники України (підбірка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

У коментарях українці пишуть, що кадри з військовими їх розчулили. Також користувачі зазначають:

  • "Слава ЗСУ!Героям Слава!"
  • " Ми вдячні за те, що ви робите, щоб Україна перемогла росіян"
  • "Духовність, цілеспрямованість і любов до родини та Батьківщини".
Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні