"В очах Хоробрих - мужність і відвага". Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

Фото українських військових, які варто побачити

"Очі можуть дуже багато розповісти про людину, адже є справжнім дзеркалом її душі. В очах Хоробрих - мужність і відвага, любов до своїх рідних і ненависть до ворога, який прийшов на нашу землю", - зазначили у Генштабі.

"Та найважливіше - впевненість у власних силах і своїх побратимах", - додається у дописі.

Українські військові (підбірка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

На фото ви можете побачити очі наших військових, які щодня виборюють перемогу. Ці люди втомлені від виснажливих боїв.

Але вони, підкреслює Генштаб, не мають і тіні сумніву в майбутній перемозі.

Захисники України (підбірка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

У коментарях українці пишуть, що кадри з військовими їх розчулили. Також користувачі зазначають: