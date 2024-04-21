"В очах Хоробрих - мужність і відвага". Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував незвичайну підбірку з фото від служб зв'язків з громадськістю 66 ОМБр та 120 ОБрТрО. На них можна побачити очі тих людей, які захищають нас на фронті від російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Генштаб поділився у Facebook.
"Очі можуть дуже багато розповісти про людину, адже є справжнім дзеркалом її душі. В очах Хоробрих - мужність і відвага, любов до своїх рідних і ненависть до ворога, який прийшов на нашу землю", - зазначили у Генштабі.
"Та найважливіше - впевненість у власних силах і своїх побратимах", - додається у дописі.
На фото ви можете побачити очі наших військових, які щодня виборюють перемогу. Ці люди втомлені від виснажливих боїв.
Але вони, підкреслює Генштаб, не мають і тіні сумніву в майбутній перемозі.
У коментарях українці пишуть, що кадри з військовими їх розчулили. Також користувачі зазначають:
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому військовому.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що "Пташка" з "Азовсталі" обурилася поведінкою цивільних.