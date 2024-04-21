На Донбасі всі ввічливі, а на Галичині ти "бидло": Пташка з "Азовсталі" обурена поведінкою цивільних
Парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка" приїхала до рідної Галичини і обурилася поведінкою цивільних.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисниці.
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Зі слів військовослужбовиці, вона всього на декілька днів приїхала в "цивільний світ" і вже встигла дуже розчаруватись.
"Я цей цивільний світ.. знаєте, що з ним робила. Ну це просто капець. Такого хамства і безвідповідальності… То якийсь чувак йшов і щось не сподобалось, і він мене кур*ою назвав, то поліція мені хамить і розповідає, що мені робити… Я за дві доби стільки гі*на від цивільних людей побачила", - розповіла Катерина.
Також вона порадила тим, хто каже: "що ми можемо зробити для перемоги?", просто бути людьми.
"Не поводьте себе як тварі. Я приїхала на свою рідну землю, я тут стільки гі*на побачила. Таке відношення… Я вже мовчу про те, що тут війни нема, жодної поваги до військових… А на Донбасі всі ввічливі, бо тобі можуть коліно прострелити. Тільки тут всі царі землі і всім має бути комфортно, і тебе кожен може кур*ою назвати, бо йому щось не сподобалось", - обурилася Поліщук.
"Пташка" додала, що на Галичині вона найближчі декілька років не з’явиться.
Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук озвучила сумні думки про майбутнє країни.