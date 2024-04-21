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На Донбасі всі ввічливі, а на Галичині ти "бидло": Пташка з "Азовсталі" обурена поведінкою цивільних

Неділя 21 квітня 2024 13:30
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На Донбасі всі ввічливі, а на Галичині ти "бидло": Пташка з "Азовсталі" обурена поведінкою цивільних Катерина Поліщук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Іванна Пашкевич

Парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка" приїхала до рідної Галичини і обурилася поведінкою цивільних.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисниці.

Деталі

Зі слів військовослужбовиці, вона всього на декілька днів приїхала в "цивільний світ" і вже встигла дуже розчаруватись.

"Я цей цивільний світ.. знаєте, що з ним робила. Ну це просто капець. Такого хамства і безвідповідальності… То якийсь чувак йшов і щось не сподобалось, і він мене кур*ою назвав, то поліція мені хамить і розповідає, що мені робити… Я за дві доби стільки гі*на від цивільних людей побачила", - розповіла Катерина.

Також вона порадила тим, хто каже: "що ми можемо зробити для перемоги?", просто бути людьми.

"Не поводьте себе як тварі. Я приїхала на свою рідну землю, я тут стільки гі*на побачила. Таке відношення… Я вже мовчу про те, що тут війни нема, жодної поваги до військових… А на Донбасі всі ввічливі, бо тобі можуть коліно прострелити. Тільки тут всі царі землі і всім має бути комфортно, і тебе кожен може кур*ою назвати, бо йому щось не сподобалось", - обурилася Поліщук.

"Пташка" додала, що на Галичині вона найближчі декілька років не з’явиться.

Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук озвучила сумні думки про майбутнє країни.

Також вона відповіла цивільним, які бояться війни.

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