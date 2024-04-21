"В глазах Храбрых - мужество и отвага". Смотрите кадры с военными, защищающими Украину

Фото украинских военных, которые стоит увидеть

"Глаза могут очень многое рассказать о человеке, ведь являются настоящим зеркалом его души. В глазах Храбрых - мужество и отвага, любовь к своим родным и ненависть к пришедшему на нашу землю врагу", - отметили в Генштабе.

"Но самое важное - уверенность в собственных силах и своих побратимах", - добавляется в посте.

Украинские военные (подборка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

На снимках вы можете увидеть глаза наших военных, которые ежедневно борются за победу. Эти люди устали от изнурительных боев.

Но они, подчеркивает Генштаб, не испытывают и тени сомнения в предстоящей победе.

Защитники Украины (подборка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

В комментариях украинцы пишут, что кадры с военными их умилили. Также пользователи отмечают: