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"В глазах Храбрых - мужество и отвага". Смотрите кадры с военными, защищающими Украину

Эти мужчины стоят на защите нашей страны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал необычную подборку из фото от служб по связям с общественностью 66 ОМБр и 120 ОБрТрО. На них можно увидеть глаза тех людей, которые защищают нас на фронте от российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Генштаб поделился в Facebook.

Фото украинских военных, которые стоит увидеть

"Глаза могут очень многое рассказать о человеке, ведь являются настоящим зеркалом его души. В глазах Храбрых - мужество и отвага, любовь к своим родным и ненависть к пришедшему на нашу землю врагу", - отметили в Генштабе.

"Но самое важное - уверенность в собственных силах и своих побратимах", - добавляется в посте.

Украинские военные (подборка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

На снимках вы можете увидеть глаза наших военных, которые ежедневно борются за победу. Эти люди устали от изнурительных боев.

Но они, подчеркивает Генштаб, не испытывают и тени сомнения в предстоящей победе.

Защитники Украины (подборка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

В комментариях украинцы пишут, что кадры с военными их умилили. Также пользователи отмечают:

  • "Слава ВСУ! Героям Слава!"
  • "Мы благодарны за то, что вы делаете, чтобы Украина победила россиян"
  • "Духовность, целеустремленность и любовь к семье и Родине".
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