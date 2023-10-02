Долар дорожчає на початку місяця: обмінники виставили курс валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку жовтня. Єдина європейська валюта стабільна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 2 жовтня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,15 гривень, курс євро не змінився - 40,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 грн, євро по 40,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 2 жовтня становить 38,7408 грн за євро (+0,1865 грн).

Коливання курсу

Нагадаємо, на початку вересня курс долара впав нижче за рівень 38 гривень за долар. Це сталося після того, як наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень за долар. Однак потім курс знову піднявся до 38,60 гривень. Наприкінці місяця долар знову почав дешевшати.

Національний банк України надав роз'яснення, коли планується перехід від фіксованого офіційного курсу до плаваючого. Згідно з документом, про перехід до плаваючого курсоутворення або "відпускання" курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться.

При цьому дефіцит безготівкової валюти продовжує зростати. У вересні НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,7 млрд доларів. Це найбільший обсяг із січня поточного року. Усього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 19,3 млрд доларів.