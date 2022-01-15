В Коростене из-за непогоды влетел в столб дорогущий Ford Mustang: видео элитного ДТП

В городе Коростень водитель элитного авто Ford Mustang из-за гололеда на дороге не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия, к счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом 15 января передает " dtp.kiev.ua " на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали видео с места ДТП. Как видно на кадрах, столб на обочине дороги сильно покосился после столкновения.

Легковушка "припарковалась" возле него своим левым боком, около места водителя, при этом с другой стороны на правой двери видна сильная вмятина.

В публикации сообщается, что "Мустанг" сильно занесло на дороге во время движения при нынешних непростых погодных условиях - осадки и сильный ветер сейчас быстро создают обледенение на дорогах. Так, водителей призывают к особой бдительности за рулем, соблюдению безопасной скорости, дистанции и интервала.

Видео: в Коростене влетел в столб элитный Ford Mustang

Как видно на ролике об аварии, пострадал "Мустанг" 2015 года выпуска.

В Украине такие элитные автомобили - в бэушном варианте или после ДТП, "в идеальном состоянии, без царапинки" и в полной комплектации "с завода" - предлагают купить по цене от 20 до 35 тысяч долларов плюс-минус, то есть приблизительно от 500 тысяч гривен до почти 1 миллиона гривен.

Цены на Ford Mustang 2015 года выпуска в Украине (фото: скрин auto.ria.com / olx.ua)