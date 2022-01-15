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У Коростені через негоду влетів у стовп дорогущий Ford Mustang: відео елітної ДТП

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Коростень, Субота 15 січня 2022 20:16
У Коростені через негоду влетів у стовп дорогущий Ford Mustang: відео елітної ДТП Колаж РБК-Україна: під Житомиром елітний Ford Mustang потрапив у ДТП
Автор: Володимир Костирін

У місті Коростень водій елітного авто Ford Mustang через ожеледицю на дорозі не впорався з керуванням і врізався у стовп. В результаті події, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це 15 січня передає "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували відео з місця ДТП. Як видно на кадрах, стовп на узбіччі дороги сильно покосився після зіткнення.

Легковик "припаркувався" біля нього своїм лівим боком, біля місця водія, при цьому з іншого боку на правих дверях видно сильну вм'ятину.

У публікації повідомляється, що "Мустанг" сильно занесло на дорозі під час руху при нинішніх непростих погодних умовах - опади та сильний вітер зараз швидко створюють ожеледицю на дорогах. Так, водіїв закликають до особливої пильності за кермом, дотримання безпечної швидкості, дистанції та інтервалу.

Відео: у Коростені влетів у стовп Елітний Ford Mustang

Як видно на ролику про аварію, постраждав "Мустанг" 2015 року випуску.

В Україні такі елітні автомобілі - у вживаному варіанті або після ДТП, "в ідеальному стані, без подряпини" та у повній комплектації "з заводу" - пропонують купити за ціною від 20 до 35 тисяч доларів плюс-мінус, тобто приблизно від 500 тисяч гривень до майже 1 мільйона гривень.

У Коростені через негоду влетів у стовп дорогущий Ford Mustang: відео елітної ДТПУ Коростені через негоду влетів у стовп дорогущий Ford Mustang: відео елітної ДТПУ Коростені через негоду влетів у стовп дорогущий Ford Mustang: відео елітної ДТПУ Коростені через негоду влетів у стовп дорогущий Ford Mustang: відео елітної ДТП

Ціни на Ford Mustang 2015 року випуску в Україні (фото: скрін auto.ria.com / olx.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві елітне авто "залетіло" на дерево - така незвичайна аварія з "Ягуаром" сталася в районі Подолу.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті жінка "припаркувала" авто на даху будинку.

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