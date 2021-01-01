В Киеве элитное авто "залетело" на дерево: видео странного ДТП

ДТП в Киеве произошло 1 января (коллаж РБК-Украина)

Утром 1 января в Киеве произошло необычное ДТП. Аварию очевидцы засняли на видео, которое впоследствии было опубликовано на странице ресурса dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что такой странный инцидент с элитным авто Jaguar произошел в районе столичного Подола.

"Утреннее ДТП в Киеве на Глыбочицкой перед Артема: водитель "Ягуара" при подъеме к улице Черновола пытался взлететь, но слегка задел столб", - говорится в подписи к видео.

О пострадавших пока не сообщается.

"Посмотреть на новую скульптуру приехала полиция Шевченковского района", - отметили авторы публикации.

ДТП в Киеве 1 января

Пользователи активно обсуждают данное дорожно-транспортное происшествие. Многие шутят, типа, "ягуар - это кот, а значит ему естественно лезть на деревья".

А что, красиво. Вчера перфоманс, сегодня - инсталляция. Я бы так и оставил.

Весело, весело встретим новый год!

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Весна близко. Первый грач прилетел

То все мороз и снег виноваты

Понаставили столбов. Нормально взлететь негде.

Ну так все ж природно - ягуар, дерево. Як в живій природі.

Ягуар в прыжке

Это ж до какого визга нужно было нажраться?

Напомним, недавно жена Виктора Павлика попала в ДТП с пенсионеркой.

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