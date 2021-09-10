В Киеве проводят карантинные рейды: кого сейчас штрафуют

Где проводят такие рейды в Киеве

Чиновник отметил, что в состав мобильных групп входят сотрудники Нацполиции, районной администрации, муниципальной охраны, ГУ Госпродпотребслужбы, и другие специалисты.

Всего в Киеве сейчас работают 10 таких мобильных групп контроля за противоэпидемическим режимом.

Действуют они в каждом районе столицы.

Кого штрафую мобильные группы

В настоящее время рейды проводятся с целью выявления нарушителей карантина исключительно среди субъектов хозяйствования, в частности в магазинах и заведениях общественного питания.

"За эту неделю составлено 27 протоколов Национальной полицией, которая в составе этих групп работает по контролю выполнения карантинных мер, на субъектов хозяйствования, которые не выполняли противоэпидемические меры", - сообщил Байраченко.

Когда могут ужесточить карантин в Киеве

Чиновник обратил внимание, что пока Киев по всем показателям относится к "зеленой" зоне карантина, с соответствующими для нее эпидемиологическими ограничениями и правилами карантина.

Решение о возможном переводе столицы в "желтую" или любую другую зону будет приниматься на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Байраченко уточнил, что этот вопрос "отсрочен до понедельника", 13 сентября.