В Киеве проводят карантинные рейды: кого сейчас штрафуют

В Киеве для контроля соблюдения карантина вывели на улицы мобильные группы, которые выявляют фаты несоблюдения правил и ограничений во время эпидемии COVID-19. За эту неделю уже было составлены десятки протоколов на нарушителей.
Об этом рассказал и.о. начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Байраченко в эфире канала "Украина 24".
Чиновник отметил, что в состав мобильных групп входят сотрудники Нацполиции, районной администрации, муниципальной охраны, ГУ Госпродпотребслужбы, и другие специалисты.
Всего в Киеве сейчас работают 10 таких мобильных групп контроля за противоэпидемическим режимом.
Действуют они в каждом районе столицы.
В настоящее время рейды проводятся с целью выявления нарушителей карантина исключительно среди субъектов хозяйствования, в частности в магазинах и заведениях общественного питания.
"За эту неделю составлено 27 протоколов Национальной полицией, которая в составе этих групп работает по контролю выполнения карантинных мер, на субъектов хозяйствования, которые не выполняли противоэпидемические меры", - сообщил Байраченко.
Чиновник обратил внимание, что пока Киев по всем показателям относится к "зеленой" зоне карантина, с соответствующими для нее эпидемиологическими ограничениями и правилами карантина.
Решение о возможном переводе столицы в "желтую" или любую другую зону будет приниматься на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Байраченко уточнил, что этот вопрос "отсрочен до понедельника", 13 сентября.
Напомним, ранее заместитель главы Минздрава Украины анонсировал показательные рейды для контроля масочного режима.
Также сообщалось, что метро Киева предупредило о возможных ограничениях в работе из-за карантина.