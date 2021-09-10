У Києві проводять карантинні рейди: кого зараз штрафують

У Києві для контролю дотримання карантину вивели на вулиці мобільні групи, які виявляють фати недотримання правил і обмежень під час епідемії COVID-19. За цей тиждень вже було складено десятки протоколів на порушників.
Про це розповів в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Дмитро Байраченко в ефірі каналу "Україна 24".
Чиновник зазначив, що до складу мобільних груп входять співробітники Нацполіції, районної адміністрації, муніципальної охорони, ГУ Держпродспоживслужби, та інші фахівці.
Всього в Києві зараз працюють 10 таких мобільних груп контролю за протиепідемічним режимом.
Діють вони в кожному районі столиці.
На даний час рейди проводяться з метою виявлення порушників карантину виключно серед суб'єктів господарювання, зокрема у магазинах та закладах громадського харчування.
"За цей тиждень складено 27 протоколів Національною поліцією, яка у складі цих груп працює з контролю виконання карантинних заходів, на суб'єктів господарювання, які не виконували протиепідемічні заходи", - повідомив Байраченко.
Чиновник звернув увагу, що поки Київ за всіма показниками відноситься до "зеленої" зони карантину, з відповідними для неї епідеміологічними обмеженнями і правилами карантину.
Рішення про можливе переведення столиці до "жовтої" або будь-якої іншої зони буде прийматися на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Байраченко уточнив, що це питання "відстрочено до понеділка", 13 вересня.
Нагадаємо, раніше заступник голови МОЗ України анонсував показові рейди для контролю масочного режиму.
Також повідомлялося, що метро Києва попередило про можливі обмеження в роботі через карантин.