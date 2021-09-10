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В Киеве проводят карантинные рейды: кого сейчас штрафуют

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 19:29
В Киеве проводят карантинные рейды: кого сейчас штрафуют Фото: рейд по контролю карантинных ограничений в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве для контроля соблюдения карантина вывели на улицы мобильные группы, которые выявляют фаты несоблюдения правил и ограничений во время эпидемии COVID-19. За эту неделю уже было составлены десятки протоколов на нарушителей.

Об этом рассказал и.о. начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Байраченко в эфире канала "Украина 24".

Где проводят такие рейды в Киеве

Чиновник отметил, что в состав мобильных групп входят сотрудники Нацполиции, районной администрации, муниципальной охраны, ГУ Госпродпотребслужбы, и другие специалисты.

Всего в Киеве сейчас работают 10 таких мобильных групп контроля за противоэпидемическим режимом.

Действуют они в каждом районе столицы.

Кого штрафую мобильные группы

В настоящее время рейды проводятся с целью выявления нарушителей карантина исключительно среди субъектов хозяйствования, в частности в магазинах и заведениях общественного питания.

"За эту неделю составлено 27 протоколов Национальной полицией, которая в составе этих групп работает по контролю выполнения карантинных мер, на субъектов хозяйствования, которые не выполняли противоэпидемические меры", - сообщил Байраченко.

Когда могут ужесточить карантин в Киеве

Чиновник обратил внимание, что пока Киев по всем показателям относится к "зеленой" зоне карантина, с соответствующими для нее эпидемиологическими ограничениями и правилами карантина.

Решение о возможном переводе столицы в "желтую" или любую другую зону будет приниматься на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Байраченко уточнил, что этот вопрос "отсрочен до понедельника", 13 сентября.

Напомним, ранее заместитель главы Минздрава Украины анонсировал показательные рейды для контроля масочного режима.

Также сообщалось, что метро Киева предупредило о возможных ограничениях в работе из-за карантина.

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