У Києві проводять карантинні рейди: кого зараз штрафують

У Києві для контролю дотримання карантину вивели на вулиці мобільні групи , які виявляють фати недотримання правил і обмежень під час епідемії COVID-19. За цей тиждень вже було складено десятки протоколів на порушників.

Про це розповів в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Дмитро Байраченко в ефірі каналу " Україна 24 ".

Де проводять такі рейди в Києві

Чиновник зазначив, що до складу мобільних груп входять співробітники Нацполіції, районної адміністрації, муніципальної охорони, ГУ Держпродспоживслужби, та інші фахівці.

Всього в Києві зараз працюють 10 таких мобільних груп контролю за протиепідемічним режимом.

Діють вони в кожному районі столиці.

Кого штрафую мобільні групи

На даний час рейди проводяться з метою виявлення порушників карантину виключно серед суб'єктів господарювання, зокрема у магазинах та закладах громадського харчування.

"За цей тиждень складено 27 протоколів Національною поліцією, яка у складі цих груп працює з контролю виконання карантинних заходів, на суб'єктів господарювання, які не виконували протиепідемічні заходи", - повідомив Байраченко.

Коли можуть посилити карантин у Києві

Чиновник звернув увагу, що поки Київ за всіма показниками відноситься до "зеленої" зони карантину, з відповідними для неї епідеміологічними обмеженнями і правилами карантину.

Рішення про можливе переведення столиці до "жовтої" або будь-якої іншої зони буде прийматися на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Байраченко уточнив, що це питання "відстрочено до понеділка", 13 вересня.