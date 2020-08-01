В Киеве авто влетело в маршрутку и загорелось: пострадавшие чуть не погибли в огне (видео)

В Киеве произошла авария с пострадавшими на Лесном массиве - легковой автомобиль влетел на встречную полосу и врезался в маршрутку. После лобовой аварии транспорт загорелся.

В результате ДТП на улице Кубанской Украины, 10, госпитализированы с тяжелыми травмами 3 человека. Об этом 1 августа передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Также в сети показали видео с места ужасного ДТП.

Отмечается, что у одного из пострадавших после аварии оторвало ногу, а другой лишился глаза.

Как рассказывают очевидцы происшествия, легковушка заехала на встречку, чуть не сбила прохожих, а затем протаранила маршрутный автобус. Также сообщается, что люди в смятом транспорте, который охватило пламя, чуть не сгорели живьем.

В Киеве легковушка врезалась в маршрутку и загорелась (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

По предварительной информации, водитель легковой машины был трезвый.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и детали происшествия.

Как видно на снимках и видео, от удара авто превратилось в груду металла, а у маршрутки выпало лобовое стекло.

Видео: В Киеве на Лесном произошло ужасное ДТП с легковушкой и маршруткой 1 августа

Ранее сообщалось, что под Киевом водитель авто наехал на 6-летнюю девочку прямо на глазах у бабушки.

Напомним, на днях в Днепре фура протаранила рейсовый автобус, и 2 пассажиров госпитализировали.