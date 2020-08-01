У Києві авто влетіло у маршрутку і загорілося: постраждалі ледь не загинули у вогні (відео)

У Києві сталася аварія з потерпілими на Лісовому масиві - легковий автомобіль влетів на зустрічну смугу і врізався в маршрутку. Після лобовій аварії транспорт загорівся.

В результаті ДТП на вулиці Кубанській України, 10, госпіталізовані з важкими травмами 3 людини. Про це 1 серпня передає "Київ Оперативний" в Facebook.

Також в мережі показали відео з місця жахливої ​​ДТП.

Зазначається, що в одного з потерпілих після аварії відірвало ногу, а інший втратив око.

Як розповідають очевидці події, легковик заїхав на зустрічну смугу, ледь не збив перехожих, а потім протаранив маршрутний автобус. Також повідомляється, що люди в зім'ятому транспорті, який охопило полум'я, мало не згоріли живцем.

У Києві легковик врізався в маршрутку і загорівся (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

За попередньою інформацією, водій легкової машини був тверезий.

На місце події прибули правоохоронці, які встановлюють всі обставини та деталі події.

Як видно на знімках і відео, від удару авто перетворилося на купу металу, а у маршрутки випало лобове скло.

Відео: У Києві на Лісовому сталася жахлива ДТП з легковиком і маршруткою 1 серпня

Раніше повідомлялося, що під Києвом водій авто наїхав на 6-річну дівчинку прямо на очах у бабусі.

Нагадаємо, днями в Дніпрі фура протаранила рейсовий автобус, і 2 пасажирів госпіталізували.