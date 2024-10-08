"В голові пластина, у животі - сітка". Відома співачка розповіла про стан здоров'я чоловіка-військового

Справа в тому, що ще перед початком повномасштабного вторгнення її чоловік мав 2-гу групу інвалідності. Як відомо, маючи її, чоловіки не підлягають призову на військову службу. Однак Тєрєхов домігся того, щоб її змінили на 3-ту - тоді можлива добровільна мобілізація.

"У нього була друга група інвалідності, і він спеціально дуже хотів, прагнув, це потрібно було бачити, щоб його перевели на третю, легшу, щоб він пішов воювати", - відверто розповіла артистка.

Потім під час служби у лавах ЗСУ у Євгена утворилися грижі, і зараз йому потрібна операція. А для підтримки органів до операції медики встановили йому медичну сітку.

Чоловік Наталки Карпи (фото: instagram.com/jackiboy2806)

"Він лягає на операцію. У нього в голові титанова пластина, а в животі - сітка, яка тримає його корсет, тому що у нього через надмірне підняття ваги з'явилося кілька гриж. Потрібно зробити операцію, цю сітку поставити на місце, як- то краще її там вмонтувати, щоб не було проблем із утиском", - поділилася подробицями Карпа.

Також вона зазначила, що організм може дати збій у будь-який невідповідний момент.

"У нього таке вже було, коли майже тиждень сиділи в лісі, а він каже, що від того, як я спрацюю, залежить і життя моїх підопічних, а в мене рубає тиск 200. Каже, що я знаю, я відчуваю, а зробити нічого не можу, тому що у нас є своє певне завдання", - наголосила співачка.

На відео цей момент можна переглянути з 31:51.

Що відомо про стан здоров'я Євгена Тєрєхова

З 2014 року Тєрєхов захищав Україну у зоні АТО у складі 20-го батальйону (93 бригади). 27 серпня 2014 року був тяжко поранений у бою під Мар'їнкою. Медики дістали з тіла Євгена 83 уламки. Після операцій через титанову пластину в голові отримав прізвисько "Титановий Джексон".

Євген Тєрєхов зараз (фото: instagram.com/jackiboy2806)

Як розвивалися відносини Тєрєхова та Наталки Карпи

Євген та Наталка познайомилися у 2015 році. До речі, чоловік молодший від відомої співачки на 8 років і у нього вже був за плечима шлюб. Він також має доньку від попередніх стосунків.

У 2016 році на День усіх закоханих на концерті гурту "Антитіла" Тєрєхов зробив пропозицію своїй обраниці. Весілля пара зіграла у вересні того ж року у Львові. А у 2019 році у пари народилася донька Злата.

Наталка Карпа з донькою (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Перед початком повномасштабної війни пара була на межі розлучення - Євген зізнався, що почуття згасли. У цей період Наталка жила окремо з дочкою на дачі у Львові та навіть готувала документи на розлучення.

Однак після початку війни все змінилося і після виконання чергового бойового завдання військовий переглянув своє ставлення до дружини та сім'ї.

Наталка Карпа з чоловіком, донькою Златою та донькою Тєрєхова від першого шлюбу (фото: instagram.com/natalkakarpa)