"В древнем Египте делали операции на сердце": за что отстранили от работы скандального педагога Бильченко

Преподаватель Евгения Бильченко из НПУ им. Драгоманова , известная своими антиукраинскими и скандальными высказываниями временно отстранена от работы. Но, как оказалось, ее "временно попросили" не только из-за ее критики языкового закона и украинофобства. У руководства университета появились подозрения в ее профессиональных качествах.

Об этом пишет издание "В городе".

Выяснилось, что у Бильченко в последнее время выдавала очень странную информацию своим студентам. Рабочая группа, которая расследует все заявления педагога и ее лекции, определила, что преподаватель давала студентам неточную информацию.

"В проанализированных лекциях присутствуют ошибки, которые ставят под сомнение владение Е.В. Бильченко необходимыми для профессора знаниями, например: якобы в Древнем Египте выращивалась кукуруза, делались хирургические операции и писались трактаты по хирургии (особенно странным является утверждение, что египтяне делали операции на сердце)", — сказано в заключении рабочей группы.

Также профессор Бильченко утверждала, что "египтяне изобрели шахматы, фашизм оказался порождением Французской революции, а Освенцим был порожден либерализмом эпохи Просвещения".

Сейчас рабочая группа обратилась к экспертам, чтобы более детально исследовать лекции скандальной Бильченко.

В лекциях Бильченко нашли ошибки (Скриншот)

Какие законы нарушила Бильченко

В НПУ имени Драгоманова утверждают, что Евгения Бильченко нарушила сразу три Закона Украины: "Про образование", "Про высшее образование" и "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного". Профессор нарушила и устав университета, так как большинство онлайн-лекций для студентов бакалавриата и магистратуры были прочитаны на русском языке.

Вдобавок ко всему, преподавателя обвиняют в оскорблении коллег и идейных оппонентов, а также в использовании языка ненависти во время лекций для факультета философии и обществоведения.