ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"У стародавньому Єгипті робили операції на серці": за що усунули від роботи скандального педагога Більченко

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 11:25
"У стародавньому Єгипті робили операції на серці": за що усунули від роботи скандального педагога Більченко Євгенію Більченко відсторонили від роботи не тільки за українофобство (фото: facebook.com.yevzhik)
Автор: Людмила Жукова

Викладач Євгенія Більченко з НПУ ім. Драгоманова, відома своїми антиукраїнськими і скандальними висловлюваннями тимчасово відсторонена від роботи. Але, як виявилося, її "тимчасово попросили" не тільки через її критику мовного закону й українофобства. У керівництва університету з'явилися підозри в її професійних якостях.

Про це пише видання "В городе".

З'ясувалося, що у Більченко останнім часом видавала дуже дивну інформацію своїм студентам. Робоча група, яка розслідує всі заяви педагога і її лекції, визначила, що викладач давала студентам неточну інформацію.

"У проаналізованих лекціях присутні помилки, які ставлять під сумнів володіння Є. В. Більченко необхідними для професора знаннями, наприклад: нібито в Стародавньому Єгипті вирощувалась кукурудза, робилися хірургічні операції та писалися трактати з хірургії (особливо дивним є твердження, що єгиптяни робили операції на серці)", — сказано у висновку робочої групи.

Також професор Більченко стверджувала, що "єгиптяни винайшли шахи, фашизм виявився породженням Французької революції, а Освенцим був породжений лібералізмом епохи Просвітництва".

Зараз робоча група звернулася до експертів, щоб більш детально дослідити лекції скандальної Більченко.

&quot;У стародавньому Єгипті робили операції на серці&quot;: за що усунули від роботи скандального педагога Більченколекціях Більченко знайшли помилки (Скріншот)

Які закони порушила Більченко

В НПУ імені Драгоманова стверджують, що Євгенія Більченко порушила відразу три закони України: "Про освіту", "Про вищу освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Професор порушила і статут університету, бо більшість онлайн-лекцій для студентів бакалаврату та магістратури були прочитані російською мовою.

До того ж викладача звинувачують в образі колег та ідейних опонентів, а також у використанні мови ненависті під час лекцій для факультету філософії та суспільствознавства.

Як ми раніше писали, професора кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від викладання після мовного скандалу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя скандал
LITE
Не 23 лютого: коли треба вітати захисників в Україні насправді
Не 23 лютого: коли треба вітати захисників в Україні насправді