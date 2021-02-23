"У стародавньому Єгипті робили операції на серці": за що усунули від роботи скандального педагога Більченко
Викладач Євгенія Більченко з НПУ ім. Драгоманова, відома своїми антиукраїнськими і скандальними висловлюваннями тимчасово відсторонена від роботи. Але, як виявилося, її "тимчасово попросили" не тільки через її критику мовного закону й українофобства. У керівництва університету з'явилися підозри в її професійних якостях.
Про це пише видання "В городе".
З'ясувалося, що у Більченко останнім часом видавала дуже дивну інформацію своїм студентам. Робоча група, яка розслідує всі заяви педагога і її лекції, визначила, що викладач давала студентам неточну інформацію.
"У проаналізованих лекціях присутні помилки, які ставлять під сумнів володіння Є. В. Більченко необхідними для професора знаннями, наприклад: нібито в Стародавньому Єгипті вирощувалась кукурудза, робилися хірургічні операції та писалися трактати з хірургії (особливо дивним є твердження, що єгиптяни робили операції на серці)", — сказано у висновку робочої групи.
Також професор Більченко стверджувала, що "єгиптяни винайшли шахи, фашизм виявився породженням Французької революції, а Освенцим був породжений лібералізмом епохи Просвітництва".
Зараз робоча група звернулася до експертів, щоб більш детально дослідити лекції скандальної Більченко.
лекціях Більченко знайшли помилки (Скріншот)
Які закони порушила Більченко
В НПУ імені Драгоманова стверджують, що Євгенія Більченко порушила відразу три закони України: "Про освіту", "Про вищу освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Професор порушила і статут університету, бо більшість онлайн-лекцій для студентів бакалаврату та магістратури були прочитані російською мовою.
До того ж викладача звинувачують в образі колег та ідейних опонентів, а також у використанні мови ненависті під час лекцій для факультету філософії та суспільствознавства.
Як ми раніше писали, професора кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від викладання після мовного скандалу.