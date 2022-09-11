Как узнать, не разбавлено ли молоко: способы проверки в домашних условиях

Чтобы определить качество купленного молока и выяснить, не было ли оно разбавлено водой, есть несколько простых способов. Сделать это можно в домашних условиях при помощи простых средств, которые обычно есть под рукой.
Простыми лайфхаками поделились эксперты на сайте gelato.in.ua.
Для такого контроля качества совсем не обязательно использовать целый пакет или бутылку молока - можно отлить в емкость небольшое количество, около 50 грамм.
В него добавляем спирт по таким пропорциям: 2 части спирта на 1 часть молока. После этого нужно закрыть смесь в банке и тщательно мешать в течение 1 минуты.
Затем - резко выливаем на тарелку и наблюдаем: если молоко качественное, в течение нескольких секунд должны создаваться молочные сгустки. Чем больше молоко разбавлено водой, тем дольше продолжается этот процесс.
Берем стакан обычной теплой воды, и понемногу льет туда молоко. Опять же - для эксперимента его потребуется совсем не много.
Проверяем: чистое молоко всплывет на поверхности, а разбавленное - смешивается с водой.
Если в молоко добавить парочку капель йода, можно определить наличие в нем крахмала, который могут добавлять в напиток, чтобы тот казался внешне более густым.
Наблюдаем: если крахмал в молоке есть, то жидкость приобретет голубой оттенок. А если молоко стало желтым - все с напитком хорошо.
Есть еще такой способ проверки качества, более тщательный. Для этого потребуется лакмус-индикатор, который обычно продается в аптеках. Такую пропитанную лакмусом бумагу используют для определения реакции среды. А именно: в кислой среде лакмус становится красноватым, в щелочной - синеватым, а в нейтральной приобретает фиолетовый оттенок.
Для проверки молока нужно смочить индикатор в стакане с напитком и подождать пару минут. Если появился синий цвет, это указывает на наличие соды, если красный - кислая среда, что может свидетельствовать о добавлении кислот для отбеливания молока. Лучший результат будет тогда, когда цвет индикатора остался таким же.
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