Як дізнатися, чи не розбавлене молоко: способи перевірки в домашніх умовах

Щоб визначити якість купленого молока і з'ясувати, чи не було воно розбавлене водою, є кілька простих способів. Зробити це можна в домашніх умовах за допомогою простих засобів, які зазвичай є під рукою.
Простими лайфхаками поділилися експерти на сайті gelato.in.ua.
Для такого контролю якості зовсім не обов'язково використовувати цілий пакет або пляшку молока - можна відлити в ємність невелику кількість, близько 50 грамів.
У нього додаємо спирт за такими пропорціями: 2 частини спирту на 1 частину молока. Після цього потрібно закрити суміш в банку і ретельно заважати протягом 1 хвилини.
Потім - різко виливаємо на тарілку і спостерігаємо: якщо молоко якісне, протягом декількох секунд повинні створюватися молочні згурдки. Чим більше молоко розбавлене водою, тим довше триває цей процес.
Беремо склянку звичайної теплої води, і потроху ллємо туди молоко. Знову ж таки - для експерименту його потрібно зовсім не багато.
Перевіряємо: чисте молоко спливе на поверхні, а розбавлене - змішується з водою.
Якщо в молоко додати парочку крапель йоду, можна визначити наявність в ньому крохмалю, який можуть додавати в напій, щоб той здавався зовні більш густим.
Спостерігаємо: якщо крохмаль в молоці є, то рідина набуває блакитного відтінку. А якщо молоко стало жовтим - все з напоєм добре.
Є ще такий спосіб перевірки якості, більш ретельний. Для цього буде потрібно лакмус-індикатор, який зазвичай продається в аптеках. Такий просочений лакмусом папір використовують для визначення реакції середовища. А саме: в кислому середовищі лакмус стає червонуватим, в лужному - синюватим, а в нейтральній набуває фіолетового відтінку.
Для перевірки молока потрібно змочити індикатор в склянці з напоєм і почекати пару хвилин. Якщо з'явився синій колір, це вказує на наявність соди, якщо червоний - кисле середовище, що може свідчити про додавання кислот для відбілювання молока. Кращий результат буде тоді, коли колір індикатора не змінюється.
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