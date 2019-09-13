Не узнал: Павел Гриб рассказал, почему не поздоровался с Зеленским

Павел Гриб, который вернулся с плена из России вместе с другими политическими заключенными, заявил, что не поздоровался после выхода с самолета с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что не узнал его. Об этом он рассказал в интервью "BBC News Україна".

Гриб отметил, что выходил из самолета последним, и когда спустился с трапа, то ничего не видел. После этого к нему подбежали родители, и он просто дезориентировался.

Он рассказал, что в его глазах все мелькало, и он не мог смотреть даже на журналистов. Он ничего не понимал, но потом его отец показал на Зеленского.

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/president.gov.ua)

"Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", - отметил он.

Напомним, что Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО. Он отметил, что знал о том, что обмен пленными между Киевом и Москвой обязательно произойдет.

Ранее сообщалось о том, что 19-летний бывший узник Кремля Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке. В ближайшее время он хочет заняться своим здоровьем, пройти полное медицинское обследование и вылечиться.

Мы также писали о том, что появилось видео с разницей в обмене пленных. Россиян в аэропорту не встречал ни президент, ни толпы журналистов. При этом в Борисполе украинцев встречали, как героев. Президент приветствовал каждого лично.