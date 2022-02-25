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"Узнаете наш гнев и нашу ярость!" Воины ВСУ передали послание российским оккупантам (видео)

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 01:04
"Узнаете наш гнев и нашу ярость!" Воины ВСУ передали послание российским оккупантам (видео) Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ будут оборонять Украину от российских оккупантов до полной победы, и предупредили интервентов, что тут их всех ждет смерть. Об этом говорится в мощном обращении бойцов, которое они записали на видео.

Ролик с заявлением старшего лейтенанта ВСУ, командира пехотной роты Семена Салатенко с побратимами опубликован в сети.

Офицер в своем обращении к противнику подчеркивает, что украинские военные не отдадут ни миллиметра своей земли.

"У нас нет ни страха, ни паники, мы не сложим оружие, не позволим никаким тиранам, никаким убийцам диктовать нам собственную волю...

Возможно это наше последнее видео. Я не знаю, был ли я хорошим человеком или плохим - это скажет только Бог. Но я знаю - я хороший гражданин и я хороший солдат. Я защита моей страны, ее опора в мире, и щит и меч во время войны.

Кто бы вы ни были, сколько бы вас ни было - идите сюда, и вы узнаете наш гнев и нашу ярость! Убирайтесь с нашей земли, мы будем бороться до последнего патрона. А когда они закончатся - будем бороться голыми руками. На земле и на воде, под землей и в небе...

Никто из вас не вернется отсюда живым! Вы умрете, а наша страна будет цветущая и свободная. Слава Украине! Героям слава!" - говорит командир пехотной роты.

Видео: военные ВСУ передали российским оккупантом обращение

Ранее сообщалось, что в Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ, и враг понес потери.

Также мы писали, где записаться в территориальную оборону, чтобы помочь бойцам ВСУ, и публиковали список адресов.

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