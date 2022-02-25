"Пізнаєте наш гнів і нашу лють!" Воїни ЗСУ передали послання російським окупантам (відео)

Військові ЗСУ будуть обороняти Україну від російських окупантів до повної перемоги, та попередили інтервентів, що тут їх усіх чекає смерть. Про це йдеться в потужному зверненні бійців, яке вони записали на відео.

Офіцер у своєму посланні до супротивника наголошує, що українські військові не віддадуть жодного міліметра своєї землі.

"У нас немає ні страху, ні паніки, ми не складемо зброю, не дозволимо жодним тиранам, жодним вбивцям диктувати нам власну волю...

Можливо це наше останнє відео. Я не знаю, чи був я хорошою людиною чи поганою - це скаже тільки Бог. Але я знаю - я хороший громадянин і я хороший солдат. Я захист моєї країни, її запорука у мирі, та щит і меч під час війни.

Хто б ви не були, скільки б вас не було - ідіть сюди, і ви дізнаєтеся наш гнів і нашу лють! Забирайтеся з нашої землі, ми будемо боротися до останнього патрона. А коли вони закінчаться - будемо боротися голими руками. На землі і на воді, під землею і в небі...

Ніхто з вас не повернеться звідси живим! Ви помрете, а наша країна буде квітуча і вільна. Слава Україні! Героям слава!" - каже командир піхотної роти.

Відео: військові ЗСУ передали російським окупантом послання