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В Ужгороді розквітли екзотичні дерева, привезені до України 100 років тому (фото)

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Ужгород, Четвер 25 травня 2023 12:01
В Ужгороді розквітли екзотичні дерева, привезені до України 100 років тому (фото) Фото: В Ужгороді розквітли тюльпанові дерева (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Людмила Жукова

В Ужгороді розквітли тюльпанові дерева. Ці екзотичні екземпляри завезли на Закарпаття близько ста років тому.

Чудові фотографії показали на сторінці Закарпатської обласної адміністрації у Facebook.

Що відомо про тюльпанові дерева

Зазначимо, що період цвітіння екзотичної рослини триває в середньому кілька тижнів і залежить від температури повітря.

Тюльпанове дерево – це близький родич магнолії та походить із Північної Америки. Деякі його плутають із магнолією.

Вперше на Закарпаття його завезли з Європи близько ста років тому.

Нині в Ужгороді зростають десятки цих дерев. Активно висаджувати їх у місті почали лише останніми роками. Дерево невибагливе до ґрунту, а шкідники йому практично не загрожують. Тривалість життя рослини сягає 500 років.

В Ужгороді розквітли екзотичні дерева, привезені до України 100 років тому (фото)В Ужгороді розквітли екзотичні дерева, привезені до України 100 років тому (фото)В Ужгороді розквітли екзотичні дерева, привезені до України 100 років тому (фото)В Ужгороді розквітли екзотичні дерева, привезені до України 100 років тому (фото)Тюльпанові дерева в Ужгороді (фото: facebook.com/odazakarpattya)

До речі, тюльпанові дерева можна побачити не лише в Ужгороді. У Києві вони представлені у Голосіївському парку, їх висадили лише кілька років тому.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали квітку, яку безжально знищують.

Також ми повідомляли, що у Києві висадили величезну кількість тюльпанів.

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