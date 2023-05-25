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В Ужгороде расцвели экзотические деревья, привезенные в Украину 100 лет назад (фото)

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Ужгород, Четверг 25 мая 2023 12:01
В Ужгороде расцвели экзотические деревья, привезенные в Украину 100 лет назад (фото) Фото: В Ужгороде расцвели тюльпановые деревья (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Людмила Жукова

В Ужгороде зацвели тюльпановые деревья. Эти экзотические экземпляры завезли на Закарпатье около ста лет тому назад.

Великолепные фотографии показали на странице Закарпатской областной администрации в Facebook.

Что известно о тюльпановых деревьях

Отметим, что период цветения экзотического растения длится в среднем несколько недель и зависит от температуры воздуха.

Тюльпановое дерево – это близкий родственник магнолии и происходит из Северной Америки. Некоторые его путают с магнолией.

Впервые на Закарпатье его завезли из Европы около ста лет назад.

Сейчас в Ужгороде растет десятки этих деревьев. Активно высаживать их в городе начали только в последние годы. Дерево неприхотливое к почве, а вредители ему практически не угрожают. Продолжительность жизни растения достигает 500 лет.

В Ужгороде расцвели экзотические деревья, привезенные в Украину 100 лет назад (фото)В Ужгороде расцвели экзотические деревья, привезенные в Украину 100 лет назад (фото)В Ужгороде расцвели экзотические деревья, привезенные в Украину 100 лет назад (фото)В Ужгороде расцвели экзотические деревья, привезенные в Украину 100 лет назад (фото)Тюльпановые деревья в Ужгороде (фото: facebook.com/odazakarpattya)

Кстати, тюльпановые деревья можно увидеть не только в Ужгороде. В Киеве они представлены в Голосеевском парке, их высадили всего несколько лет назад.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают.

Также мы сообщали, что в Киеве высадили огромное количество тюльпанов.

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