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В Ужгороде вор в медлаборатории забрал пожертвования для больного ребенка: карма настигла мгновенно

Автор: Владимир Костырин

В Ужгороде вор забрался в медицинскую лабораторию с целью поживы, но в итоге не смог выбраться из закрытого здания, и сам позвонил в полицию, обратившись за помощью.

Об инциденте передали в Управлении полиции охраны в Закарпатской области в Facebook.

Правоохранители с иронией окрестили злоумышленника "иллюзионистом Гарри Гудини по-ужгородски".

Как выяснилось, парень днем ​​пробрался в медлаборатории в туалет и ожидал, пока все работники разойдутся по домам, а сам он сможет "остаться наедине с кассой".

"После закрытия медлаборатории парень вышел из подполья и отправился взламывать двери бухгалтерии, забрав 7500 грн. Уже на выходе парень заметил ящик из пожертвований тяжелобольного ребенка и забрал все средства", - говорится в публикации.

Дальше история стала набирать обороты - перед злоумышленником возникла новая задача: "Как выйти с награбленным добром?"

"Парень долго пытался выбраться из помещения и заметил на дверях наклейку "Объект под охраной" полиции охраны и решил позвонить по указанному номеру, чтобы его освободили", - рассказали правоохранители.

Для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа Ужгородского районного управления полиции. Воришку задержали.

В Ужгороде задержали вора, который "застрял" в медлаборатории на месте преступления (фото: facebook.com/guard.np.Zakarpattia)

Напомним, буквально на днях в Ужгороде задержали горе-грабителя, который залез в квартиру и попался на глаза хозяину.

Также мы писали, что перед этим в Киеве грабитель решил обчистить авто и похитить из салона панель к магнитоле и планшет, но в итоге застрял между дверцей машины и стеной, возле которой она была припаркована.

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Ужгород