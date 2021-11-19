В Ужгороде вор в медлаборатории забрал пожертвования для больного ребенка: карма настигла мгновенно

Правоохранители с иронией окрестили злоумышленника "иллюзионистом Гарри Гудини по-ужгородски".

Как выяснилось, парень днем ​​пробрался в медлаборатории в туалет и ожидал, пока все работники разойдутся по домам, а сам он сможет "остаться наедине с кассой".

"После закрытия медлаборатории парень вышел из подполья и отправился взламывать двери бухгалтерии, забрав 7500 грн. Уже на выходе парень заметил ящик из пожертвований тяжелобольного ребенка и забрал все средства", - говорится в публикации.

Дальше история стала набирать обороты - перед злоумышленником возникла новая задача: "Как выйти с награбленным добром?"

"Парень долго пытался выбраться из помещения и заметил на дверях наклейку "Объект под охраной" полиции охраны и решил позвонить по указанному номеру, чтобы его освободили", - рассказали правоохранители.

Для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа Ужгородского районного управления полиции. Воришку задержали.

В Ужгороде задержали вора, который "застрял" в медлаборатории на месте преступления (фото: facebook.com/guard.np.Zakarpattia)