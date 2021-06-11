В Ужгороде украли первые электросамокаты: система не проработала и суток

В Ужгороде запустили систему аренды электросамокатов. В первый день сразу шесть электросамокатов украли.

Как рассказал местный журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook , самокаты похитили прямо со стоянок шеринговой компании, которая только начала работать.

Как объяснил Виталий Глагола, красть электросамокаты нет никакого смысла, так как в них есть специальная встроенная система антиугона и GPS.

"Все шесть нашли через систему GPS. В каждом из них есть специальный трекер, который передает данные администраторам сервиса и правоохранителям", - объяснил Глагола.

Он рассказал, что одна женщина затащила домой сразу три транспортных средства, еще несколько злоумышленники вынесли в один из труднодоступных районов города.

В шеринговой компании отмечают, что их электросамокаты антивандальные и "неубиваемые", воровать их нет никакого смысла. Если самокат отнести на расстояние один метр от его места стоянки, то он начнет пищать и заблокирует колеса.

А через 10 минут сработает GPS-маячок – охране поступит сообщение о краже транспортного средства, и она сразу поедет по указанному адресу.

Все украденные электросамокаты в Ужгороде полиция нашла очень быстро и вернула их владельцам. А вот горе-воришкам грозит наказание.