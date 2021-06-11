В Ужгороді вкрали перші електросамокати: система не пропрацювала і доби

В Ужгороді запустили систему оренди електросамокатів. У перший день відразу шість електросамокатів вкрали.

Як розповів місцевий журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці в Facebook , самокати викрали прямо зі стоянок шерингової компанії, яка тільки почала працювати.

Як пояснив Віталій Глагола, красти електросамокати немає ніякого сенсу, оскільки в них є спеціальна вбудована система антиугону і GPS.

"Всі шість знайшли через систему GPS. У кожному з них є спеціальний трекер, який передає дані адміністраторам сервісу і правоохоронцям", - пояснив Глагола.

Він розповів, що одна жінка затягла додому відразу три транспортні засоби, ще кілька зловмисники винесли в один з важкодоступних районів міста.

У шеринговій компанії відзначають, що їх електросамокати антивандальні та "невбивані", красти їх немає ніякого сенсу. Якщо самокат віднести на відстань один метр від його місця стоянки, то він почне пищати та заблокує колеса.

А через 10 хвилин спрацює GPS-маячок – охороні надійде повідомлення про крадіжку транспортного засобу, і вона відразу поїде за вказаною адресою.

Всі вкрадені електросамокати в Ужгороді поліція знайшла дуже швидко і повернула їх власникам. А ось горе-злодюжкам загрожує покарання.