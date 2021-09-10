ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ужгороде пьяная девушка ударила полицейскую по лицу так, что у той слетела серьга (видео)

Новина українською →
Ужгород, Пятница 10 сентября 2021 18:48
В Ужгороде пьяная девушка ударила полицейскую по лицу так, что у той слетела серьга (видео) Пьяная пассажирка такси ударила полицейскую (Виталий Носач)
Автор: Тетяна Самарук

В Ужгороде пьяная пассажирка автомобиля ударила ее по лицу и сорвала серьгу. Другой пассажир авто нецензурно ругался и кричал.

Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области.

Так, инцидент произошел 8 сентября на проспекте Свободы в Ужгороде. В частности, около 21 часа полицейские остановили авто Volkswagen за нарушение ПДД.

Во время общения с водителем такси из автомобиля вышли двое пассажиров. Женщина и мужчина, которые были с явными признаками алкогольного опьянения. Во время разговора с полицейскими, они начали нецензурно ругаться и кричать, а на законное требование прекратить не реагировали.

Кроме того, через некоторое время женщина подошла к патрульной и ударила ее в лицо, сорвав сережку. Правонарушительницу задержали и применили к ней наручники. Мужчина пытался помешать действиям полицейских, поэтому его задержали.

Правоохранители составили админматериалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство), ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.

Ранее мы сообщали, что на Волыни полицейские задержали нетрезвого водителя школьного автобуса.

Также в Киеве водитель самоката наказал наглого автомобилиста, который ехал по тротуару.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция
LITE
Для здоровья и стройности: диетолог рассказала, что есть, чтобы оставаться молодой
Для здоровья и стройности: диетолог рассказала, что есть, чтобы оставаться молодой