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В Ужгороді п'яна дівчина вдарила поліцейську по обличчю так, що у тої злетіла сережка (відео)

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Ужгород, П'ятниця 10 вересня 2021 18:48
В Ужгороді п'яна дівчина вдарила поліцейську по обличчю так, що у тої злетіла сережка (відео) П'яна пасажирка таксі вдарила поліцейську (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Ужгороді п'яна пасажирка автомобіля вдарила її по обличчю та зірвала сережку. Інший пасажир авто нецензурно лаявся і кричав.

Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області.

Так, інцидент стався 8 вересня на проспекті Свободи, в Ужгороді. Зокрема, близько 21-ї години поліцейські зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР.

Під час спілкування із водієм таксі з автомобіля вийшли двоє пасажирів. Жінка та чоловік, які були з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час розмови із поліцейськими, вони почали нецензурно лаятися і кричати, а на законну вимогу припинити – не реагували.

Окрім того, через деякий час жінка підійшла до патрульної і вдарила її в обличчя, зірвавши сережку. Правопорушницю затримали та застосували до неї кайданки. Чоловік намагався перешкодити діям поліцейських, тому його затримали також.

Правоохоронці склали адмінматеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Раніше ми повідомляли, що на Волині поліцейські затримали нетверезого водія шкільного автобуса.

Також у Києві водій самоката покарав нахабного автомобіліста, який їхав тротуаром.

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