В Ужгороді чоловік у власній квартирі застав грабіжника: що він зробив (фото)

В Ужгороді до квартири 65-річного місцевого мешканця проник озброєний грабіжник. Господар раніше повернувся додому і на кухні побачив зловмисника.

Так, інцидент стався у понеділок, 15 листопада, приблизно о 17:00, повідомили у поліції Закарпаття.

Правоохоронці розповіли, що зловмисник відтиснувши балконні двері і потрапив до квартири. Коли розбійник увійшов на кухню, неочікувано для себе побачив там господаря, який в той день раніше звичайного повернувся додому з роботи.

Потім грабіжник витягнув з кишені ножа та почав погрожувати 65-річному чоловікові та вимагав віддати всі гроші. Однак, він не знайшовши у квартирі готівки, втік.

Потім, схвильований господар зателефонував до поліції й про все розповів.

Поліцейськім за "гарячими слідами" вдалося затримати 32-річного раніше неодноразово судимого за майнові злочини містянина. Під час затримання у зловмисника виявили ніж, яким він і погрожував потерпілому.

Розбійника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Грабіжнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло.

В Ужгороді чоловік застав у своїй квартирі грабіжника (zk.npu.gov.ua)