ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ужгороде из-за COVID умерла 23-летняя беременная девушка: никогда не болела и была вакцинирована

Новина українською →
Ужгород, Суббота 12 февраля 2022 09:06
В Ужгороде из-за COVID умерла 23-летняя беременная девушка: никогда не болела и была вакцинирована Коллаж РБК-Украина: в ужгородской больнице умерла беременная пациентка с COVID-19
Автор: Владимир Костырин

В больнице Ужгорода умерла от коронавируса, который привел к поражению легких на 90%, 23-летняя беременная женщина. Мать девушки убеждена, что медики не оказали ее дочери надлежащую помочь, и рассказывает, что Мария прежде никогда не болела, и прошла полный курс вакцинации.

Об этом передает ТСН.

Пациентка в положении, у которой врачи диагностировали COVID-19, пролежала в областной больнице почти две недели.

По словам матери Марии Нели Стасишеной, у дочери прежде не было проблем со здоровьем. Она также дважды вакцинировалась, но все таки где-то заразилась коронавирусом - тест показал положительный результат.

Сначала беременную пациентку положили в Ужгородский городской роддом в гинекологическое отделение, но позже она стала жаловаться на ухудшение состояния.

"На пятый день в больнице в 19:00 она мне позвонила по телефону и плакала. Дочь говорила, что ей тяжело дышать, болит спина и не может двигаться", - рассказывает Стасишена.

Тогда врач после осмотра прописал девушке массаж. На следующий день невропатолог поставил диагноз "ковидная" неврология.

"Лишь на 8 день, когда сатурация упала до 75 и начала задыхаться, сделали КТ, которое показало 90% поражения легких. Она в той больнице восемь дней лежала, а медики ничего не сделали, чтобы помочь", - говорит мать покойной беременной девушки.

После этого пациентку перевели в реанимацию, а позже отправили уже в областную больницу. Там Мария и скончалась.

В Ужгороде из-за COVID умерла 23-летняя беременная девушка: никогда не болела и была вакцинирована

Неля Стасишена со своей дочерью Марией (фото: tsn.ua)

Ранее сообщалось, что в Одессе от коронавируса умерла беременная и ее малыш, и после трагедии родные винили врачей в халатности.

Напомним также, перед этим под Полтавой от COVID-19 умерла молодая роженица, которая преждевременно родила и находилась на ИВЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ужгород беременная Коронавирус
LITE
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022