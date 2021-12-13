В Одессе от коронавируса умерла беременная и ее малыш: родные винят врачей в халатности

В Одессе от осложнений коронавируса скончалась беременная женщина вместе с 7-месячным младенцем в утробе. Муж женщины винит в смерти близких врачей и говорит, что они просто бездействовали.

Детали мужчина рассказал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Александр Седунов, вся семья заболела коронавирусом еще 12 ноября.

Беременная женщина обратилась к врачам и ей сказали пить парацетамол и находиться дома.

В госпитализации ей отказали – сначала врач, у которой женщина стояла на учете, а потом и заведующая гинекологией в ЮМЛ, которая не хотела принимать пациентку в роддом.

Через 10 дней женщину госпитализировали, так как у нее уже было 50% поражения легких.

В больнице она провела всего три дня, и по словам мужа, ее лечили лазолваном и давали всего по 6 литров кислорода.

Седунов отмечает, что беременную женщину на 7 месяце должны были отправить в ковидное отделение в роддоме, но врачи это сделали уже после того, как женщина попала в реанимацию.

Он добавил, что заведующая терапевтическим отделением не давала никакой информации о его супруге, не дала женщине направление на анализ и назначила ей лечение лазолваном и антибиотиками.

Мужчина обвиняет врачей в халатности и считает, что неправильное лечение, затягивание времени и ненадлежащие препараты привели к гибели молодой женщины и ребенка.

В семье подрастает еще один ребенок, 5 лет. Он остался без матери.