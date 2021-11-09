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Под Полтавой от COVID-19 умерла молодая роженица: преждевременно родила и находилась на ИВЛ

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Кременчуг, Вторник 09 ноября 2021 15:18
Под Полтавой от COVID-19 умерла молодая роженица: преждевременно родила и находилась на ИВЛ Под Полтавой умерла 23-летняя роженица (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Кременчуге Полтавской области в больнице скончалась 23-летняя роженица с COVID-19. Отмечается, что женщина находилась в тяжелом состоянии.

Об этом во время заседания городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической ситуации сообщила вице-мэр Ольга Усанова, пишет "Кременчугская газета".

Так, в больнице "Правобережная" умерла 23-летняя роженица, у которой диагностировали коронавирус. В частности, на тот момент в медучреждении находилось 10 беременных женщин или рожениц с COVID-19 - одна из них в тяжелом состоянии.

Женщина попала в больницу с двусторонним воспалением легких, и долгое время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Впоследствии она преждевременно родила ребенка путем кесарева сечения.

Ребенок здоров, но жизнь молодой мамы медикам спасти не удалось.

Могут ли беременные вакцинироваться от коронавируса

Беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 по сравнению с небеременными. В частности, беременные чаще попадают в реанимации и под аппарат ИВЛ.

Кроме того, вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения. Поэтому вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса.

Однако, беременным рекомендовано делать вакцины на платформе мРНК - в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачи спасли роженицу с коронавирусом и онкологией.

Также мы рассказали, что Доктор Комаровский рассказал, влияет ли COVID-вакцинация на беременность.

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