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В Ужгороді через COVID померла 23-річна вагітна дівчина: ніколи не хворіла і була вакцинована

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Ужгород, Субота 12 лютого 2022 09:06
В Ужгороді через COVID померла 23-річна вагітна дівчина: ніколи не хворіла і була вакцинована Колаж РБК-Україна: в ужгородській лікарні померла вагітна пацієнтка з COVID-19
Автор: Володимир Костирін

У лікарні Ужгорода померла від коронавірусу, який призвів до ураження легень на 90%, 23-річна вагітна жінка. Мати дівчини переконана, що медики не надали її доньці належну допомогти, і розповідає, що Марія раніше ніколи не хворіла, і пройшла повний курс вакцинації.

Про це передає ТСН.

Пацієнтка в положенні, у якої лікарі діагностували COVID-19, пролежала в обласній лікарні майже два тижні.

За словами матері Марії Нелі Стасишеної, у дочки раніше не було проблем зі здоров'ям. Вона також двічі вакцинувалася, але все-таки десь заразилася на коронавірус - тест показав позитивний результат.

Спочатку вагітну пацієнтку поклали в Ужгородський міський пологовий будинок в гінекологічне відділення, але пізніше вона стала скаржитися на погіршення стану.

"На п'ятий день в лікарні о 19:00 вона мені зателефонувала і плакала. Дочка говорила, що їй важко дихати, болить спина і не може рухатися", - розповідає Стасишена.

Тоді лікар після огляду прописав дівчині масаж. Наступного невропатолог поставив діагноз "ковідна" неврологія.

"Лише на 8 день, коли сатурація впала до 75 і почала задихатися, зробили КТ, яке показало 90% ураження легень. Вона в тій лікарні вісім днів лежала, а медики нічого не зробили, щоб допомогти", - каже мати покійної вагітної дівчини.

Після цього пацієнтку перевели в реанімацію, а пізніше відправили вже в обласну лікарню. Там Марія і померла.

В Ужгороді через COVID померла 23-річна вагітна дівчина: ніколи не хворіла і була вакцинована

Неля Стасишена зі своєю дочкою Марією (фото: tsn.ua)

Раніше повідомлялося, що в Одесі від коронавірусу померла вагітна та її малюк, і після трагедії рідні звинувачували лікарів у недбалості.

Нагадаємо також, перед цим під Полтавою від COVID-19 померла молода породілля, яка передчасно народила і перебувала на ШВЛ.

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Ужгород беременная Коронавірус
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