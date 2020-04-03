Ужесточение карантина: юристы дали важные советы украинцам

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили и уже с 6 апреля начинают действовать более строгие ограничительные меры. В постановлении правительства прописали, где нужно ходить в маске или респираторе, кто сможет находиться на улице и по какому делу, а также назвали, кому необходимо находиться на самоизоляции.

Также в Кабмине проинформировали, что в некоторых случаях граждан могут принудительно проверять на COVID-19 и госпитализировать в больницы даже без согласия.

За нарушение карантинных правил предусмотрена административная и уголовные ответственности, а штраф за нарушение правил карантина равняется от 17 до 34 тысяч гривен.

В то же время юристы отмечают, что некоторые формулировки в правилах нуждаются в уточнениях. Также они рассказали, какие в условиях карантина на украинцев налагаются обязанности и какие остаются права.

Не ходить без масок в общественных местах

Запрет находиться в общественном месте без маски или респиратора до 24 апреля, на самом деле, требует уточнения. Ведь разные законы дают свои толкования этому понятию, но конкретно термин "общественное место" упоминается только в законе о курении. Это часть любого здания, строения, которая доступна или открыта для населения, свободно, по приглашению или за деньги, с любой периодичностью, в том числе подъезды, подземные переходы и стадионы.

Юристы склонны считать, что к общественным местам относится все, что находится за пределами наших квартир. Об этом передает "КП в Украине".

Адвокат Иван Либерман обращает внимание, что в случае неоднозначных ситуаций - например, когда вы считаете, что соблюдали санитарные меры, а правоохранители придерживаются обратной точки зрения - то вы имеете право не подписывать административный протокол, пока на место не прибудет ваш адвокат.

"Когда нет своего, вызывайте адвоката по линии бесплатной юридической помощи. Если полицейский отказывается ждать - а на приезд юриста в условиях, когда не ходит транспорт, может уйти несколько часов, - напишите в протоколе замечание, что вам не обеспечили конституционное право на защиту, но сам документ не подписывайте", - рекомендует он.

Также важно знать, что полицейский в такой ситуации будет вынужден найти двух понятых, чтобы зафиксировать отказ. А суд не признает протокол с отказом предоставить адвоката.

На улице не ходить больше, чем по двое

В связи с ужесточением карантинных мер украинцам запрещают на улице больше двух рядом ходить, стоять и разговаривать. Исключение делается только для родителей с детьми.

"Нарушение не распространяется на лиц, которые являются членами одной семьи, то есть проживают вместе и контактируют друг с другом вне общественных мест", - говорит адвокат.

Если правоохранитель откажется это признать, то совместное проживание можно будет доказать в суде.

Идти по делам или гулять

До 24 апреля запрещают гулять в парках, скверах, лесополосах, набережных, разве что там можно находиться только по служебной необходимости или для выгула животного. Однако если человек идет через парк по делу (например, в магазин), то это придется уже объяснять полицейским. Адвокат отмечает, что отделить прогулку от делового перехода юридически невозможно, и можно только разъяснить вашу цель стражу порядка.

"Если он упорствует в составлении протокола, вызывайте адвоката и не подписывайте без него протокол. То есть выполняете выше указанную рекомендацию", - говорит он.

Кроме этого, Либерман считает, что зоны, где нельзя находиться, должны быть помечены соответствующими знаками.

Выгул собак или любого питомца

Если в постановлении Кабмина конкретно указана формулировка о домашних животных, то под эту категорию подпадают все питомцы, утверждает адвокат.

"Хоть бульдог, хоть хомячок", - добавил Либерман.

Какие грозят санкции, если не заплатить штраф

Многие юристы считают, если полиция начнет усердствовать в отлове нарушителей, суды будут отклонять многие протоколы, как это уже происходит с нарушителями торговли во время карантина.

Отмечается, что если суд наложит штраф, его можно будет обжаловать в апелляционном порядке, а если его подтвердит вторая инстанция, то сумму штрафа (минимум 17 тысяч гривен) придется заплатить.

Если у вас нет этих денег, что взыскание обратят на банковские счета или имущество, а если средств нет вообще, что исполнительное производство закроют, но ваше имя зависнет в реестре должников. Это грозит штрафом и еще плюс 10%.

Как сообщалось ранее, премьер Денис Шмыгаль допускает ослабление карантина в Украине в конце апреля. Глава Кабмина рассказал, в каком случае это возможно и озвучил несколько этапов.