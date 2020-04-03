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Карантин в Украине могут ослабить: названы сроки

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 19:20
Карантин в Украине могут ослабить: названы сроки
Карантин в Украине могут ослабить (коллаж РБК-Украина)

Правительство Украины допускает ослабление карантина в несколько этапов

Карантин в Украине из-за коронавируса могут ослабить. В правительстве прогнозируют оптимистический сценарий, согласно которому к концу месяца больные COVID-19 должны выздороветь, а динамика заражения снизится.

Премьер Денис Шмыгаль подчеркивает, что только в этом случае ограничительные меры можно будет смягчить.

Как рассказал глава Кабмина в своем Telegram-канале, ослабление карантина из-за пандемии коронавируса возможно через три недели.

Также чиновник отметил, что объявленные 3 апреля ограничения - ужесточение правил - должны помешать болезни распространяться дальше.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий", - указал Шмыгаль.

Также премьер рассказал, как смягчение ограничительных мер может происходить и в какие этапы.

  • Люди трудоспособного возраста смогут пойти на работу
  • Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта.
  • Данные меры позволят правительству уже с начала мая начать рестарт экономики.

Как сообщалось ранее, в Украине ужесточают карантин с 6 апреля - мероприятия будут действовать до 24 апреля. Что запрещают делать и как будут наказывать нарушителей - рассказывал Styler.

Также мы писали о том, что по прогнозу главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине могут продлить еще минимум на два месяца.

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