Ужесточение карантина в Украине с 8 января: что нельзя будет купить в магазинах

Локдаун в Украине вводят с 8 по 24 января и в этот период будут действовать жесткие карантинные ограничения. Будут закрыты многие учреждения, ТРЦ, школы и рынки. Усиление карантина могут пересмотреть на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, но окончательное решение правительство пока не приняло.

Большинство торговых точек будет закрыто, для реализации необходимых товаров будут работать продуктовые супермаркеты, аптеки, магазины с товарами для связи, предметами гигиены и зоомагазины. Что можно будет купить и куда пойти с 8 по 24 января – читайте в Styler.

5 января был пересмотрен перечень товаров, которые будет можно продавать в период ужесточения карантина.

Что можно продавать во время карантина:

Продукты питания

Лекарственные средства

Изделия медицинского назначения

Средства гигиены

Средства связи

Ветеринарные препараты

Корм для животных

Семена

Средства для защиты растений

Бытовая химия

Печатная пресса

Какие товары нельзя будет приобрести, но возможна адресная доставка

Одежда

Обувь

Мебель

Текстильные изделия

Техника

Ювелирные изделия

Парфюмерия (отличающаяся от средств гигиены)

Строительные материалы

Сантехника

Очки

Другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках

Что не будет работать во время карантина с 8 по 24 января

Заведения культуры

Запрещены развлекательные мероприятия

Развлекательные заведения

Все обучающие заведения, кроме детских садов

Все заведения для размещения, кроме гостиниц и заведений реабилитации

Спортзалы и фитнес-центры (кроме тренировок на улице и профессиональных команд)

Бассейны

Заведения общественного питания – разрешена только торговля на вынос и доставка

Салоны красоты и парикмахерские – разрешена работа только по предварительной записи и без ожидания внутри

Спортивные мероприятия разрешены только профессиональные и без зрителей

Рождественские ярмарки и зоны развлечений возле елок

Государственные и коммунальные предприятия должны перейти на дистанционную работу

Кроме того, в период ужесточения карантина разрешена работа транспорта, но с ограничениями по количеству пассажиров в салоне – должно совпадать с количеством посадочных мест. Все пассажиры должны быть в защитных масках.

Напомним, ранее мы писали о том, какие локации закроют в Киеве с 8 января.

А также рассказывали о том, что во время локдауна с 8 января с полок супермаркетов могут исчезнуть самые ходовые товары.