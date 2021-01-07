Посилення карантину в Україні з 8 січня: що неможливо буде купити в магазинах

Локдаун в Україні вводять з 8 по 24 січня і в цей період будуть діяти жорсткі карантинні обмеження. Буде закрито багато установ, ТРЦ, школи та ринки. Посилення карантину можуть переглянути на тлі зниження захворюваності на коронавірус, але остаточне рішення уряд поки не прийняв.

Більшість торгових точок буде закрито, для реалізації необхідних товарів будуть працювати продуктові супермаркети, аптеки, магазини з товарами для зв'язку, предметами гігієни та зоомагазини. Що можна буде купити та куди піти з 8 по 24 січня – читайте в Styler.

5 січня був переглянутий перелік товарів, які можна продавати в період посилення карантину.

Що можна продавати під час карантину:

Харчові продукти

Лікарські засоби

Вироби медичного призначення

Засоби гігієни

Засоби зв'язку

Ветеринарні препарати

Корм для тварин

Насіння

Засоби для захисту рослин

Побутова хімія

Друкована преса

Які товари можна буде придбати, але можлива доставка

Одяг

Взуття

Меблі

Текстильні вироби

Техніка

Ювелірні вироби

Парфумерія (що відрізняється від засобів гігієни)

Будівельні матеріали

Сантехніка

Окуляри

Інші товари, які зазвичай продаються у ТРЦ і на непродовольчих ринках

Що не буде працювати під час карантину з 8 по 24 січня

Заклади культури

Заборонені розважальні заходи

Розважальні заклади

Всі навчальні заклади, крім дитячих садків

Всі заклади для розміщення, крім готелів та закладів реабілітації

Спортзалів і фітнес-центри (крім тренувань на вулиці та професійних команд)

Басейни

Заклади громадського харчування – дозволена тільки торгівля на винос і доставка

Салони краси та перукарні – дозволена робота тільки за попереднім записом та без очікування всередині

Спортивні заходи можна тільки професійні та без глядачів

Різдвяні ярмарки та зони відпочинку біля ялинок

Державні та комунальні підприємства повинні перейти на дистанційну роботу

Крім того, в період посилення карантину дозволена робота транспорту, але з обмеженнями кількості пасажирів у салоні – повинна збігатися з кількістю посадкових місць. Всі пасажири повинні бути у захисних масках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які локації закриють у Києві з 8 січня.

А також розповідали про те, що під час локдауну з 8 січня з полиць супермаркетів можуть зникнути самі ходові товари.