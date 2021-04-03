Ужесточение карантина: в Киеве введут новые штрафы для нарушителей

В Киеве на фоне локдауна планируется введение новых штрафов для нарушителей. Наказания ожидают работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди. Какими они будут - рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Основной задачей локдауна является снижение мобильности населения, чтобы уменьшить скопления людей в закрытых помещениях. Это происходит на фоне ежедневной фиксации антирекордов заболеваемости, смертности среди людей. Глава Госпродпотребслужбы отмечает, что опасные показатели фиксируются именно в организованных коллективах, которые избегают противоэпидемических мероприятий в закрытых помещениях
По его словам, со стороны властей Киева с понедельника будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.
"Будут уже настаивать с применением соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов. Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок", - отмечает чиновник.
Также председатель главного управления Госпродпотребслужбы назвал сумму штрафа.
"Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мероприятий - будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер", - подытожил он.
Напомним, что в Киеве с 5 по 16 апреля ужесточают карантин, и в городе введут спецпропуска для проезда во всем общественном транспорте.
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