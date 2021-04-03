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Посилення карантину: в Києві введуть нові штрафи для порушників

Автор: Анна Кисельова

У Києві на тлі локдауна планується введення нових штрафів для порушників. Покарання очікують роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди. Якими вони будуть - розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Основним завданням локдауна є зниження мобільності населення, аби зменшити скупчення людей в закритих приміщеннях. Це відбувається на тлі щоденної фіксації антирекордів захворюваності, смертності серед людей. Глава Держпродспоживслужби зазначає, що небезпечні показники фіксуються саме в організованих колективах, які уникають протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях

За його словами, з боку влади Києва з понеділка буде жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

"Будуть вже наполягати із застосуванням відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів. Тому що ми минулого тижня моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримують дистанцію, режим носіння масок", - зазначає чиновник.

Також голова головного управління Держпродспоживслужби назвав суму штрафу.

"Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тис. грн у разі невиконання протиепідемічних заходів - будемо направляти правоохоронні органи для вжиття невідкладних заходів", - підсумував він.

Нагадаємо, що в Києві з 5 по 16 квітня посилюють карантин, і в місті запровадять спецперепустки для проїзду у всьому громадському транспорті.

Також ми розповідали, де крім Києва посилюють карантин і які заборони там будуть діяти.

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Новини України КиївштрафКарантинЛокдаун
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