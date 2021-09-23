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Ужесточение карантина в Киеве: огромную толпу и давку в метро показали на видео

Автор: Владимир Костырин

В Киеве в день ужесточения карантина на станции метро "Арсенальная" образовалась огромная очередь к турникетам, эскалаторам и кассам, и в определенный момент между гражданами возникла давка и толкотня.

Об этом 23 сентября передает "Киев сейчас" в Telegram-канале.

Также в сети опубликовали видео, на котором видно большое скопление жителей столицы в подземке.

Также на кадрах заметно, что не все пассажиры соблюдают масочный режим, а о социальной дистанции говорить вообще не приходится.

При том, кстати, как раз с сегодняшней даты во всей Украине стали действовать усиленные карантинные ограничения, соответствующие "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Кроме того, за отсутствие маски в общественном месте, в том числе и в транспорте, предусматривается штраф от 170 до 255 гривен.

На опубликованном сегодня ролике из столичной подземки видно, что граждане полностью заполнили все пространство в вестибюле от входа до турникетов. Очередь движется очень медленно.

При этом автор видео сообщает, что в метро киевляне устроили потасовку из-за такой очереди, но кадры такую информацию не подтверждают - на ролике граждане ведут себя спокойно.

Видео: в Киеве на "Арсенальной" образовалась большая очередь в метро

Напомним, ранее появилось видео, как после окончания локдауна в мае в метро Киева возникла небывалая давка.

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