Ужесточение карантина в Киеве: огромную толпу и давку в метро показали на видео

Также в сети опубликовали видео, на котором видно большое скопление жителей столицы в подземке.

Также на кадрах заметно, что не все пассажиры соблюдают масочный режим, а о социальной дистанции говорить вообще не приходится.

При том, кстати, как раз с сегодняшней даты во всей Украине стали действовать усиленные карантинные ограничения, соответствующие "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Кроме того, за отсутствие маски в общественном месте, в том числе и в транспорте, предусматривается штраф от 170 до 255 гривен.

На опубликованном сегодня ролике из столичной подземки видно, что граждане полностью заполнили все пространство в вестибюле от входа до турникетов. Очередь движется очень медленно.

При этом автор видео сообщает, что в метро киевляне устроили потасовку из-за такой очереди, но кадры такую информацию не подтверждают - на ролике граждане ведут себя спокойно.

Видео: в Киеве на "Арсенальной" образовалась большая очередь в метро