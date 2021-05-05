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В метро Киева возникла небывалая давка после окончания локдауна (фото)

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 09:32
В метро Киева возникла небывалая давка после окончания локдауна (фото) Фото: В метро Киева огромные очереди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Метро Киева 5 мая открыло свои двери для пассажиров после локдауна и длинных праздничных выходных. И хотя подземка заработала для всех с 1 мая, сегодня на станции метро "Позняки" наблюдался полный аншлаг.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев сейчас", который и опубликовал снимок со станции.

"Первый рабочий день после выхода из локдауна. Метро Позняки", - подписали фото в паблике.

В метро Киева возникла небывалая давка после окончания локдауна (фото)В метро Киева возникла давка (Киев Сейчас)

В комментариях пользователи отметили, что огромная очередь произошла по вине новых турникетов, установленных на станции.

  • Ну скоро повернемось до локдауну.
  • Типичный день на локдаун переход между станциями.
  • Спасибо новым турникетам, которые безбожно тупят..
  • Новые турникеты не помогают

Напомним, что с 1 мая в Киеве ослабили карантин и возобновили полную работу общественного транспорта без специальных пропусков.

Как мы ранее писали, в центре Киева девушки зашли в церковь и начали задувать свечи, курить и пить алкоголь.

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