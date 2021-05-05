В метро Киева возникла небывалая давка после окончания локдауна (фото)
Метро Киева 5 мая открыло свои двери для пассажиров после локдауна и длинных праздничных выходных. И хотя подземка заработала для всех с 1 мая, сегодня на станции метро "Позняки" наблюдался полный аншлаг.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев сейчас", который и опубликовал снимок со станции.
"Первый рабочий день после выхода из локдауна. Метро Позняки", - подписали фото в паблике.
В метро Киева возникла давка (Киев Сейчас)
В комментариях пользователи отметили, что огромная очередь произошла по вине новых турникетов, установленных на станции.
- Ну скоро повернемось до локдауну.
- Типичный день на локдаун переход между станциями.
- Спасибо новым турникетам, которые безбожно тупят..
- Новые турникеты не помогают
Напомним, что с 1 мая в Киеве ослабили карантин и возобновили полную работу общественного транспорта без специальных пропусков.
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