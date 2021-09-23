Посилення карантину в Києві: величезний натовп і тисняву в метро показали на відео

Також в мережі опублікували відео, на якому видно велике скупчення жителів столиці в підземці.

Також на кадрах помітно, що не всі пасажири дотримуються масочного режиму, а про соціальну дистанцію говорити взагалі не доводиться.

При тому, до речі, саме відсьогодні у всій Україні стали діяти посилені карантинні обмеження, що відповідають "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Крім того, за відсутність маски в громадському місці, в тому числі й у транспорті, передбачається штраф від 170 до 255 гривень.

На опублікованому сьогодні ролику зі столичної підземки видно, що громадяни повністю заповнили весь простір у вестибюлі від входу до турнікетів. Черга рухається дуже повільно.

При цьому автор відео повідомляє, що в метро кияни влаштували бійку через таку чергу, але кадри таку інформацію не підтверджують - на ролику громадяни поводяться спокійно.

Відео: у Києві на "Арсенальній" утворилася велика черга в метро