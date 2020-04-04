Ужесточение карантина с 6 апреля: как будет ходить транспорт в Украине

Карантин в Украине с 6 апреля усилится. Правительство приняло соответствующие законы, которыми запрещается перемещаться группами более двух человек, за исключением сопровождения детей, а также посещать парки и любые общественные мероприятия. Вместе с тем изменится и работа общественного транспорта. Как сообщается, автобусы в Украине вовсе перестанут курсировать.

Единственным транспортным средством, на котором можно перемещаться без ограничений является легковой автомобиль.

"В Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для сдерживания распространения коронавирусной болезни. Постановлением Правительства ограничивается пребывание граждан вне дома, запрещается посещение спортивных площадок и парков и тому подобное", - говорится в заявлении МОЗ в официальном канале в Telegram.

С 6 апреля в Украине изменится работа транспорта (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Стоит отметить, что в публикации не говорится о возможности пользования велосипедами и транспортом других категорий.

Новые ограничительные меры будут действовать с 6 апреля по 24 апреля. Штраф за нарушение правил карантина равняется от 17 до 34 тысяч или же уголовная ответственность (все зависит от того, первое это нарушение или нет).

Что строго запрещается:

проводить любые массовые мероприятия;

выходить на улицу без документов;

ходить компаниями больше, чем два человека (дети до 14 лет в это число не входят);

находится в общественных местах, без маски, респиратора, в том числе изготовленных самостоятельно;

предприятиям запрещается отключать или ограничивать поставки потребителям газа и электроэнергии;

находится в общественных местах детям младше 14 лет;

самовольно оставлять места самоизоляции.

Напомним, что ранее эксперт рассказал об эффективности защиты от коронавируса.